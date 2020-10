Fünf Gebiete im Land über Grenzwert

Im Nordwesten Die Zahl der Regionen in Niedersachsen, die den Grenzwert von 50 Corona-Neuinfektionen pro 100000 Einwohner binnen einer Woche überschreiten, lag am Sonntag bei fünf. Laut Landesgesundheitsamt (NLGA) lagen rechnerisch die Kreise Grafschaft Bentheim (70,0), Emsland (52,6), Cloppenburg (103,7), Wesermarsch (51,9) und die kreisfreie Stadt Delmenhorst (90,3) darüber.

Wichtig ist bei diesen Zahlen zu wissen: Sie beruhen auf NLGA-Angaben. Daten der Kommunen vor Ort sind aktueller. So wird der Kreis Vechta vom NLGA noch mit einem Wert von 50,4 geführt, vom Kreis selbst mit 49,55. Auch in Delmenhorst weichen die Zahlen ab. Aktuellen Angaben der Stadt zufolge betrug der Wert dort am Sonntag sogar 135,4.