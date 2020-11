Corona: Impfen in Weser-Ems-Halle

Im Nordwesten /Hannover Die Weser-Ems-Hallen in Oldenburg werden voraussichtlich zu einem der Impfzentren im Kampf gegen das Coronavirus. Wie Oberbürgermeister Jürgen Krogmann (SPD) am Montag auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigte, stehe man im Austausch mit dem Land Niedersachsen. Das arbeitet derzeit am Aufbau einer entsprechenden Logistik und benötigt dafür die Hilfe von Städten und Landkreisen. Termine können derzeit noch nicht vereinbart werden.

Das Land Niedersachsen plant nach Angaben des Gesundheitsministeriums „mit vielen Impfzentren“, mindestes eines pro Landkreis. Derzeit werde die Logistik aufgebaut. Dazu gehören auch mobile Teams, die etwa in Pflegeeinrichtungen impfen sollten. Noch sei völlig unklar, wann und wie viele Impfdosen Niedersachsen erhalten werde, erklärte Sprecher Oliver Grimm. Zu genauen Standorten der Impfzentren wollte er sich nicht äußern. Das sei Sache der Kommunen. Klar sei, dass sich große Messehallen am ehesten eignen würden. Der bisher aussichtsreichste Covid-19-Impfstoff von Biontech/Pfizer muss nach derzeitigem Kenntnisstand bei minus 70 Grad gekühlt werden.

Auch im Kreis Cloppenburg, ein Hotspot in der Corona-Pandemie, soll ein Impfzentrum in Betrieb genommen werden, bestätigte die Kreisverwaltung unserer Redaktion. Ab Dezember/Januar sei der Betrieb denkbar. Derzeit sucht der Landkreis nach geeigneten Räumen dafür. Zur personellen und organisatorischen Ausstattung liegen dem Kreis aber noch keine Informationen vor.

Erste vorsichtige Überlegungen zu geeigneten Lokalitäten für die Einrichtung eines Impfzentrums hat der Landkreis Wesermarsch zwar angestoßen, wartet aber auf noch fehlende klare Vorgaben des Landes, erklärte Kreissprecher Martin Bolte. Aus den Landkreisen Oldenburg, Ammerland und Friesland sind noch keine Standorte bekannt.

Erst am Wochenende war Bremen als erster Standort für ein Impfzentrum bestätigt worden.