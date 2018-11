Im Nordwesten Wegen des hohen Krankenstands bei Zugführern sind am Donnerstag mehrere Verbindungen der Nordwest-Bahn ausgefallen. „Ein Viertel unserer Zugführer ist erkrankt“, sagte Sprecher Steffen Högemann auf Anfrage der NWZ. Das sei ungewöhnlich viel. Normalerweise liege der Krankenstand bei fünf bis sieben Prozent.

Die vielen Krankmeldungen seien auf die Erkältungswelle zurückzuführen. „Das ist eine blöde Zeit“, sagte Högemann. „Aber wir können nicht nur für die Grippezeit mehr Personal einstellen.“ Grundsätzlich seien wieder genug Zugführer an Bord. Es werde alles versucht, um einzelne Verbindungen doch noch fahren zu lassen.

Erst im September war es zu massiven Ausfällen auf der Strecke zwischen Wilhelmshaven, Sande und Esens gekommen. Damals hatte es heftige Kritik an der Nordwest-Bahn gegeben: Bürgermeister aus der Region hatten sich in einem Brandbrief über die Zugausfälle beschwert.

„Die Lage hat sich mittlerweile entspannt“, versichert Högemann. Die Nordwest-Bahn habe unter den eigenen Auszubildenden, aber auch bei Leihunternehmen weitere Zugführer gewinnen können. Zahlen, wie viele Fachkräfte neu angestellt wurden, veröffentlicht das Unternehmen nicht.

Die Drucksituation bei der Personalsuche sei weiterhin hoch. „Die Nordwest-Bahn steht in großer Konkurrenz zu anderen Unternehmen“, sagt Högemann. Der Fokus im Kampf ums Personal liege auf der Ausbildung. Dass ausgebildete Zugführer das Unternehmen wechseln, ist laut Högemann selten. Mehrere Lehrgänge für Auszubildende seien in diesem Jahr abgeschlossen worden. „Aber der Lehrgang ist anspruchsvoll, nicht alle Auszubildenden schaffen das.“

Auch bei der Deutschen Bahn kommt es derzeit nach eigenen Angaben zu vereinzelten Ausfällen wegen kurzfristiger Krankheit. „Das ist nicht schön, aber auch nicht dramatisch“, sagte Sprecherin Sabine Brunkhorst. In Bremen und Niedersachsen seien in den vergangenen zwei Wochen an vier Tagen je zwei Züge ausgefallen.

Bei der Nordwest-Bahn waren am Donnerstag die Linien RE 18 und RB 58 betroffen. Fünf Züge zwischen Osnabrück und Wilhelmshaven, Osnabrück und Oldenburg sowie Osnabrück und Vechta fuhren nicht. Auch am Freitag und in den nächsten Tagen können Reisende mit Störungen rechnen.

