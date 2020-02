Im Nordwesten Seit auch in Deutschland immer mehr Coronavirus-Fälle aufgetaucht sind, stellt sich vielen die Frage: Kann sich mein Haustier eigentlich anstecken? Experten erklären, was zu beachten ist.

• Grundsätzliches

Bei Coronaviren handelt es sich nach Expertenangaben um einen ganzen Stamm von Viren. Der neue für Menschen gefährliche Erreger heißt „Sars-CoV-2“. Tiere können ebenfalls an dem Coronavirus erkranken, allerdings handelt es sich dabei um andere Viren, erklären Experten. Bei Hunden sind das etwa die Viren mit den Abkürzungen CCoV und CCV, bei Katzen FCoV, sogenannte Feline Coronaviren, bei Pferden das Equine Coronavirus (ECoV), bei Rindern und Wildwiederkäuern Bovine Coronaviren (BCoV) und bei Schweinen die sogenannte transmissible Gastroenteritis (TGE). Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gebe es zurzeit aber keine Beweise dafür, dass Haustiere wie Hunde oder Katzen sich mit dem für Menschen gefährlichen Erreger „Sars-CoV-2“ anstecken können. Dennoch sei es laut WHO ratsam, sich gründlich die Hände nach dem Kontakt mit Tieren zu waschen, da dies auch vor anderen Bakterien schütze. Das Labor für klinische Diagnostik erklärt die Verläufe bei einigen Tieren:

• Beim Hund

Bei Hunden verläuft eine Infektion den Experten zufolge meist ohne erkennbare Symptome oder sie führe allenfalls zu milden Durchfällen ohne Blutungen. Bei Welpen seien aber auch schwere Krankheitsverläufe möglich. Das Virus werde über den Kot ausgeschieden, die Dauer dafür liege bei unter zwei Wochen, erklären die Experten.

• Bei Katzen

Der Verlauf einer Infektion ist unterschiedlich, da es von den Felinen Coronaviren (FCoV) unterschiedliche sogenannte Pathotypen gibt. Das bedeutet, dass die Viren jeweils unterschiedliche Erkrankungen hervorrufen können. FCoV lässt sich in zwei Pathotypen einteilen, „dem schwach bis nicht virulenten Felinen Enteralen Coronavirus, kurz FECV, und dem in der Katze mutierenden tödlichen felinen infektiösen Peritonitisvirus (FIPV)“.