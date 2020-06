Seehund-Zählung aus der Luft beginnt

Im Nordwesten Die jährliche Zählung Tausender Seehunde an der niedersächsischen Nordseeküste beginnt am kommenden Montag. Dann sollen drei Flugzeuge zum ersten von fünf Zählflügen in diesem Sommer über dem Wattenmeer starten. Das teilte das niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittel in Oldenburg am Freitag mit. Auch die anderen Wattenmeer-Anrainer Niederlande, Schleswig-Holstein und Dänemark beginnen ihre Zählung. Der fünfte und letzte Flug in diesem Jahr soll am 25. August stattfinden.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen