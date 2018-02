Auf Mars-Mission mitten in der Wüste Negev: Sechs israelische Wissenschaftler haben jetzt die erste Phase des Projekts „D-Mars“ („Desert Mars“) beendet. In Raumanzügen verbrachten die Forscher vier Tage in einer abgeschlossenen Mars-Simulation in der Nähe der Kleinstadt Mitzpe Ramon. Die Wüste Negev wurde hierfür aufgrund ihrer geologischen und landschaftlichen Ähnlichkeit zum Planeten Mars gewählt.DPA-BILD: