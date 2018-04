Immer mehr Hunde in Niedersachsen gemeldet

Golden Retriever „Sally“ hat es sich in Oldenburg auf einer Wiese nahe dem Fliegerhorst gemütlich gemacht: Die Zahl der in Niedersachsen registrierten Hunde ist auf rund 347 500 angestiegen. Vor einem Jahr waren es etwa 306 000. Unter anderem sei diese Entwicklung auf die sich stetig bessernde Meldemoral der Besitzer zurückzuführen, heißt es aus dem Agrarministerium. Ob es in Niedersachsen tatsächlich auch immer mehr Hunde gibt, sagt das Register nicht aus. Im Rahmen des Hundegesetzes muss jeder Besitzer seit 2013 sein Tier gegen eine Gebühr registrieren.

