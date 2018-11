In Schallgeschwindigkeit durch den Hamburger Hafen

Sausen Container bald mit Schallgeschwindigkeit durch den Hamburger Hafen? Daran scheint zumindest die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) zu glauben. Wie das „Hamburger Abendblatt“ am Donnerstag berichtete, laufen derzeit Verhandlungen zwischen dem Hafenlogistiker und dem kalifornischen Unternehmen Hyperloop Transportation Technologies (HTT). Der Hyperloop (im Bild ein Entwurf für die Personenbeförderung) geht auf eine Idee von Tesla-Gründer Elon Musk zurück. Der Transporter rast dabei durch ein Röhrensystem, in dem nahezu ein Vakuum herrscht, wodurch Geschwindigkeiten von bis zu 1200 Stundenkilometern erreicht werden sollen. Die HHLA glaubt, dass sich diese Technologie auch für den Gütertransport eignet. Laut „Abendblatt“ gibt es zwischen HHLA und HTT bereits eine Absichtserklärung, den Hyperloop im Hafen zu bauen. Ziel sei es, den Lkw-Verkehr zu verringern. Schon in zwei bis drei Jahren könnten die Bauarbeiten beginnen. BILD: