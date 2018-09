Ingo Müller im Interview: Milchpreis für Erzeuger wichtig

Frage: Welche Auswirkungen hat die Dürrephase im Sommer für DMK gehabt?

Müller: Die ökonomischen Auswirkungen der Trockenheitsperiode betreffen vor allem die Landwirtschaft – und damit natürlich auch die Milcherzeuger. Aktuell ist witterungsbedingt bei der Milchanlieferung ein Mengenrückgang zu verzeichnen. Im weiteren Jahresverlauf ist – Stand heute – wegen der Witterung eine Abschwächung der Milchanlieferung auch unter den Vorjahreswert möglich. Bei allem Frust über Ernte und Wetter ist auch klar: Für Milcherzeuger hängt nicht alles an der Ernte. Für sie ist der Milchpreis wichtig, und zwar jeden Monat aufs Neue. In den Verhandlungen mit dem Lebensmitteleinzelhandel verfolgen wir das klare Ziel, die Situation an der Erzeugerfront angemessen gespiegelt zu sehen.

Frage: Können die Bauern wegen der geringeren Mengen denn wenigstens auf höhere Milchpreise hoffen?

Müller: Man sollte denken, dass man Märkte einschätzen könnte. Und natürlich kann es sein, dass die Preise jetzt nach oben gehen, wenn die Milchmenge durch die Hitze nach unten geht. Aktuell gibt es aber so viele Verwerfungen – neben der Dürre etwa auch noch den Wirtschaftskrieg zwischen den USA und dem Rest der Welt, die Sanktionen gegen den Iran, die Lage in der Türkei – dass es kaum möglich ist, irgendwelche Prognosen abzugeben. So volatil wie heute war der Markt lange nicht.

Frage: Und wenn Sie es dennoch versuchen würden?

Müller: Auf den Versammlungen im Frühjahr haben wir gesagt, dass wir im zweiten Halbjahr deutlich über der 30-Cent-Schwelle liegen wollen. Nachdem wir zu Jahresbeginn den Auszahlungspreis, wie fast alle anderen Molkereien auch, marktbedingt zurücknehmen mussten, konnten wir ihn über die vergangenen Monate sukzessive wieder steigern. Für August zahlen wir 34 Cent je Kilo aus. Bei allen Prognosen: Wir wollen einen wettbewerbsfähigen Milchpreis zahlen, das ist eines unserer wichtigsten Ziele.

Frage: Anderes Thema: In Strückhausen errichtet DMK zurzeit einen neuen Standort für Babynahrung. Wie weit sind die Fortschritte?

Müller: Wir liegen im Plan. In einigen Bereichen ist die Produktion schon angelaufen. In den kommenden Monaten wollen wir den Standort sukzessive in Betrieb nehmen, so dass er Anfang 2019 voll in Betrieb geht. Mit der Investition von rund 140 Millionen Euro wollen wir aber auch ein Zeichen setzen: Wir glauben an den Babymarkt, wir glauben an unsere Marke Humana und wir glauben an den Standort Strückhausen. Wir sind überzeugt davon, dass das Thema Babynahrung weiter ertragreiches Marktwachstum hat.