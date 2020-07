Audi büßt fast ein Viertel an Absatz ein

Ingolstadt Audi hat im zweiten Quartal fast ein Viertel seines Absatzes eingebüßt. Insgesamt lieferte der Autohersteller von April bis Juni 354 232 Fahrzeuge aus, teilte er am Mittwoch mit. Das ist ein Rückgang um 22,8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Einbruch traf bei der Volkswagen-Tochter vor allem Europa, wo mit 99 644 Fahrzeugen (-53,7 Prozent) nicht einmal halb so viele Autos verkauft wurden wie im Vergleichszeitraum. In den USA sackten die Zahlen mit einem Minus von 35,3 Prozent auf 34 843 ab. In China legte der Absatz hingegen um 23,5 Prozent zu.