Audi dämpft Erwartungen

Ingolstadt Audi hat im Juli deutlich mehr Autos verkauft als vor einem Jahr, erwartet aber in den kommenden Monaten einen schwächeren Absatz. Grund sind die laufenden Modellwechsel und die Umstellung auf den neuen Abgas- und Verbrauchs-Messstandard WLTP in Europa. In Europa schossen die Auslieferungen im Juli um 14 Prozent, in Deutschland um 38 Prozent hoch. In China legte die Nachfrage um vier Prozent, in den USA um zwei Prozent zu. Weltweit kam Audi auf 165 000 verkaufte Autos – ein Plus von sieben Prozent.