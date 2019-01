Stillstand bei Audi in Ingolstadt

Ingolstadt /Györ Bei Audi in Ingolstadt stehen die Bänder. Wegen des Streiks im ungarischen Motorenwerk Györ mussten mehr als 10 000 Mitarbeiter am Montag und werden wohl auch am Dienstag eine Zwangspause einlegen. Einige Tausend Autos der Baureihen A3, A4, A5 und Q2 könnten nicht gebaut werden, sagte ein Unternehmenssprecher am Montag. Den betroffenen Beschäftigten schreibt Audi 40 Prozent der Ausfallzeit auf ihrem Zeitkonto gut. Wie es ab Mittwoch weitergeht, sei noch offen, sagte der Sprecher.