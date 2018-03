Innsbruck Einkaufen ohne Wartezeit an der Kasse – das kennt man bisher von Amazon in den USA, wo jüngst ein entsprechender Supermarkt eröffnet wurde. Der Elektroriese Saturn tut es dem Online-Riesen gleich und hat jetzt im österreichischen Innsbruck seine erste kassen­lose Filiale eröffnet.

Das Unternehmen will damit den stationären Handel besser mit dem Geschäft im Netz verbinden. Kunden können bei dem Pilotprojekt das gewünschte Produkt direkt am Regal bezahlen und den Laden verlassen. Möglich sei dies durch eine App, die den Preis der Waren scanne und den Bezahlvorgang via Kreditkarte oder Pay Pal regle, teilte das Unternehmen mit. Mit der Bezahlung wird automatisch die Diebstahlsicherung deaktiviert. Laut Handelsforschungsinstitut EHI aus Köln ist der „Saturn Express“ der erste Markt mit kassenlosem Bezahlen in ganz Europa.

Ob es bei dem Elektroriesen zu weiteren Shops ohne Kassen kommt, ist noch unklar. „Bis Ende Mai wollen wir Erfahrungen sammeln und dann Entscheidungen treffen“, sagte Martin Wild, Innovationschef der Media Markt Saturn Retail Group.

Aktuell seien 900 Artikel erhältlich, eine deutlich kleinere Auswahl als in regulären Shops. Personal werde laut Konzern durch das Fehlen der Kassen nicht abgebaut. Den Mitarbeitern bleibe mehr Zeit für die Kunden. Die Devise sei, „Fleisch und Blut mit Digitalisierung“ zu verbinden.

Dies sei eine gute Lösung für den stationären Handel im Kampf gegen Online-Riesen wie Amazon, findet die Geschäftsführerin der Bundessparte Handel der Wirtschaftskammer Österreich, Iris Thalbauer: „Heute können sich Kunden im Internet extrem gut informieren und dann in ein Geschäft gehen und besser informiert sein als die Verkäufer.“ Mit dem neuen Konzept könnten Mitarbeiter nun speziell geschult werden und dank mehr Zeit das passende Produkt für den Kunden herausfiltern.

Insgesamt gibt es in Österreich 15 Standorte der Elek-tronikkette, dazu kommen 37 Media-Märkte. Nach einer Expansion verfügt die Media-Saturn-Gruppe heute über mehr als 1000 Läden in Europa.