Interessante Fracht in Emden

Der Emder Hafen ist vor allem für den Autoumschlag bekannt. Doch es gibt auch andere interessante Fracht. In diesem Tagen machte das Mehrzweckschiff „Orange River“ am Nordkai fest. Es hatte 24 Rotorblätter für Onshore-Anlagen für den Windkraftspezialisten Enercon aus Aurich an Bord. Die Ladung kam aus Brasilien, wie die Ems Ports Agency & Stevedoring Beteiligungs GmbH & Co. KG (Epas) mitteilte. Der Frachter gehöre mit Tiefgang von 10,90 Meter und einer Länge von 189,90 Meter zu den Maximalschiffsgrößen, die den Emder Binnenhafen befahren dürfen. Epas ist als Umschlagsfirma, Stauerei, Schiffsagent sowie in der Befrachtung von See- und Binnenschiffen tätig. BILD: