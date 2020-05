Interview: „Besser wären Steuererleichterungen“

Frage: Herr Birkner, an diesem Dienstag soll beim „Autogipfel“ darüber beraten werden, ob die Autoindustrie mit einer Abwrackprämie unterstützt wird. Was halten Sie davon?

Birkner: Gar nichts! Die Abwrackprämie, die schon vor einigen Jahren angeboten wurde, war nicht erfolgreich. Angesichts des jungen Fuhrparks in Deutschland sollten die Erwartungen an die Prämie ohnehin nicht so hoch sein.

Frage: Ministerpräsident Stephan Weil und andere sagen, die Autobranche sei ein „Schlüsselbereich“ der deutschen Wirtschaft. Es gehe mehr um die Zulieferer.

Birkner: Es ist richtig, dass wir die Liquidität der Autobauer und der Zulieferer erhalten und stärken müssen. Unser Vorschlag ist, dass zunächst die Strafzahlungen der Autokonzerne in Bezug auf die CO 2 -Emissionen­ ausgesetzt werden sollten. Zur Erklärung: Die EU-Kommission hat bestimmte Flotten-Grenzwerte festgelegt. Wenn beispielsweise VW den Wert überschreitet, werden Strafzahlungen in Millionenhöhe fällig. Das entzieht den Unternehmen gerade aber in der Phase der Umstellung auf andere Mobilitätskonzepte das Geld für Investitionen. Darum schlagen wir vor, den Mobilitätssektor in den Handel mit CO 2 -Emissionen hineinzunehmen, wie das schon heute im Energiesektor der Fall ist. Dieser Systemwechsel nützt letztlich auch dem Klima, weil es einen Anreiz gibt, den Energieverbrauch runterzufahren.

Frage: Und wie wollen Sie für Nachfrageimpulse durch die Kundinnen und Kunden sorgen?

Birkner: Wir wollen steuerliche Erleichterungen – und zwar nicht nur im Automobilsektor. Schon die Abschaffung des Soli würde dazu führen, dass beim Bürger mehr Geld da ist – auch für konsumtive Ausgaben wie der Kauf eines Fahrzeuges. Bei der Stromsteuer sollte es ebenfalls zu Erleichterungen kommen.

Frage: Bundesfinanzminister Scholz bereitet ein Konjunkturprogramm vor. Was halten Sie von der Idee?

Birkner: Das Konzept werden wir uns genau angucken, wenn es vorliegt. Es ist die

Frage, ob ein Konjunkturprogramm wirklich zielführend ist. Wir bleiben dabei: Besser wären Steuererleichterungen.