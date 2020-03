Interview: „Engpässe und Preisanstiege möglich“

Frage: Herr Rukwied, die Bundesregierung hat einen Einreisestopp für Saisonarbeiter aus Osteuropa verfügt. Was bedeutet das für die deutschen Landwirte?

Rukwied: Das Einreiseverbot für die Saisonarbeiter trifft unsere Betriebe in der jetzigen Phase sehr hart. Insbesondere unsere Obst-, Gemüse- und Weinbaubetriebe, die auch Teil der kritischen Infrastruktur sind, brauchen dringend Arbeitskräfte. Dieser Einreisestopp muss daher so kurz wie möglich gehalten werden. Unsere Betriebe sind bereit, jegliche Maßnahmen zum Infektionsschutz umzusetzen und zu implementieren, um ihre Mitarbeiter zu schützen.

Frage: Die Bundesregierung setzt auf den Einsatz von Studenten, Kurzarbeitern, Arbeitslosen und Asylbewerbern. Wäre das eine Alternative in der Krise?

Rukwied: Uns sind alle willkommen, die arbeiten wollen und können. Dafür brauchen wir jetzt kurzfristig unbürokratische und praktikable Lösungen, um Menschen aus Deutschland beschäftigen zu können. Die bisherigen Lockerungen der Hinzuverdienstmöglichkeiten unter anderem für Bezieher von Kurzarbeitergeld reichen bei Weitem nicht mehr aus, um die entstandene Lücke zu schließen. Die Höchstbeträge für geringfügige Beschäftigungsverhältnisse müssen angehoben werden, um Menschen für die Arbeit in der Landwirtschaft zu motivieren. Wir sind sehr dankbar für die große Solidarität, die uns derzeit aus der Bevölkerung entgegengebracht wird.

Frage: Drohen jetzt die Lebensmittelpreise zu steigen? Und ist die Versorgung weiterhin gewährleistet?

Rukwied: In Abhängigkeit der Dauer des Einreisestopps kann es durchaus bei verschiedenen Kulturen im Obst- und Gemüsebereich zu Versorgungslücken kommen. Ein möglicher Preisanstieg ist nicht ausgeschlossen.

Frage: Der Bundesrat soll am Freitag über die Düngeverordnung entscheiden. Angesichts der Belastungen der Bauern durch die Coronakrise wird der Ruf nach einer Verschiebung der Regelung laut. Was erwarten Sie von den politischen Entscheidern?

Rukwied: Diese unausgegorene und fachlich mangelhafte Verschärfung der Düngeverordnung, die jetzt im Eiltempo durchgepeitscht werden soll, bedeutet eine große Belastung für unsere Betriebe. Zudem ist unrealistisch, dass Bund und Länder innerhalb der nächsten sechs Monate die geplante Verwaltungsvorschrift umsetzen können. Die Behörden der Länder werden schlichtweg nicht in der Lage sein, eine Gebietsabgrenzung und Binnendifferenzierung in roten Grundwasserkörpern fristgerecht festzulegen. Die Folge wäre, dass fast alle Grundwasserkörper in Deutschland auf Rot gestellt würden und somit im überwiegenden Teil des Landes eine bedarfsgerechte Düngung nicht mehr möglich wäre. Das bedeutet für unsere Bauern, dass sie ihre Kulturen nicht mehr bedarfsgerecht düngen dürfen und damit auch eine geringere Ernte einfahren werden. Deswegen muss diese Entscheidung verschoben und der Vorschlag korrigiert werden.