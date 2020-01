Frage: „Klimahysterie“ ist zum Unwort des Jahres gewählt worden. Was halten Sie davon?

Neubauer: Eine nachvollziehbare Wahl. Das Wort „Klimahysterie“ vermittelt den Eindruck, dass es Menschen gibt, die statt sachlich über die Klimakrise zu sprechen, Hysterie verbreiten wollen. Das Wort dient allein dazu, diejenigen abzuwerten, die sich an der Debatte über die Klimakrise beteiligen. Es bleibt zu hoffen, dass die Wahl dem Klimadiskurs nachhaltig zugutekommt.

Frage: In den vergangenen Tagen haben Sie sich dafür eingesetzt, dass der Konzern Siemens einen Auftrag absagt, der indirekt dem Klima schadet. Es geht um die Lieferung einer Zug-Signalanlage für eine Kohlemine in Australien. Wie beurteilen Sie die Entscheidung von Siemens, am Auftrag festzuhalten?

Neubauer: Siemens weiß, dass dieser Vertrag nie hätte unterschrieben werden dürfen. Das hat Siemens-Chef Joe Kaeser im Gespräch mit mir persönlich eingeräumt. Die Reputationsschäden für den Konzern, der sich als Klimaschutz-Konzern inszenieren möchte und das Pariser Abkommen befürwortet, sind gewaltig. Siemens profitiert jetzt von einem Minenprojekt, das 60 Jahre lang Kohle fördern soll. Nicht nur für den Planeten, auch für den Konzern ist der Schaden gewaltig.

Frage: Siemens hat ein Nachhaltigkeitsgremium angekündigt. Es soll Umweltfragen in Zukunft vor dem Abschluss von Verträgen klären. Ist das eine wirksame Maßnahme?

Neubauer: Es gab schon einen Umweltrat bei Siemens. Er hat die Entscheidung offensichtlich durchgewinkt und an dieser Stelle versagt. Unternehmen schmücken sich gerade global mit Nachhaltigkeitsgremien. Die Gremien sind aber offensichtlich keine Garantie dafür, dass das Pariser Abkommen eingehalten wird. Joe Kaeser hätte besser aus dem Vertrag aussteigen sollen als ein Nachhaltigkeitsgremium zu schaffen. Die Kohlemine von dem Konzern Adani hat das Potenzial, dass die Erderwärmung nicht unter zwei Grad bleibt. Das ist eine Riesengefahr. Konzerne müssen sich hier verantwortlich zeigen. Siemens möchte bis 2030 klimaneutral werden. Der Konzern hat zum Beispiel den „UN Global Compact“ unterschrieben. Damit verpflichtet der Konzern sich freiwillig, Vorreiter im Umgang mit Umweltproblemen zu sein. Die Entscheidung für den Adani-Auftrag ist deshalb ein schlechter Witz.

Frage: Joe Kaeser hatte ihnen einen gut bezahlten Job im Aufsichtsrat einer Siemenstochter in Aussicht gestellt. Warum haben Sie abgelehnt?

Neubauer: Ich habe abgelehnt, weil ich Siemens sonst laut Aktienrecht nicht mehr unabhängig kommentieren hätte können. Es muss aber unabhängige Personen geben, die das machen. Ich bedauere, dass mein Vorschlag, einen Wissenschaftler von Scientists for Future an meiner Stelle in den Aufsichtsrat aufzunehmen, abgelehnt wurde. Es mangelt Siemens offensichtlich gerade intern an Instanzen, die bei klimaschädlichen Entscheidungen einschreiten können.