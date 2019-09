Frage: Was ist das Ziel des Netzwerks?

Rövekamp: Ziel des deutschlandweiten PwC-Netzwerks women&energy ist es, die Position von Frauen in der Energiebranche gezielt zu stärken. Durch den Ausbau von Geschäftsbeziehungen, die Vernetzung untereinander und einen konsequenten Wissensaustausch soll das gesamte berufliche Umfeld von Frauen in der Energiebranche langfristig und grundsätzlich verbessert werden.

Frage: Worum geht es im Kern bei dem Treffen?

Rövekamp: Das Treffen bei EWE trägt den Titel: „Energiewirtschaft 2030 – der Ball liegt bei uns“. Wir blicken also einerseits in die Zukunft der Energiebranche und zeigen, wie EWE als innovatives und modernes Unternehmen die Energiewende aktiv mitgestaltet. Andererseits bringen wir zum Ausdruck, dass insbesondere Frauen gefragt sind, sich hier noch aktiver einzubringen und dass sie sich dessen auch immer stärker bewusst sind. Unser Programm bietet eine vielseitige Mischung: Es gibt provokante Vorträge, beispielsweise von der Chefpersonalentwicklerin der Bahn, Dr. Ursula Schütze-Kreilkamp, die darüber spricht, was Frauen selbst tun müssen, um zum Zug zu kommen. Und wir zeigen in diversen praktischen Workshops, wie wir bei EWE Themen wie Energiewende, neue kreative Arbeitsweisen, Digitalisierung und Vernetzung angehen.

Frage: Was bedeutet es für EWE, Gastgeber zu sein?

Rövekamp: EWE erhält die Chance, sich diesen Frauen unmittelbar als attraktiver, innovativer und moderner Arbeitgeber zu präsentieren. Wir machen damit die Marke EWE – aber auch Oldenburg als Lebensmittelpunkt, der viel zu bieten hat – über unser Vertriebsgebiet hinaus bekannter. Außerdem unterstreichen wir damit unser Ziel, mehr Frauen in die Energiewirtschaft und in Führung zu bringen. Und das zeigen wir nicht nur unseren weiblichen Gästen und darüber hinaus, sondern auch unseren Frauen bei EWE. Es ist für EWE die erste Veranstaltung dieser Größenordnung mit dem klaren Fokus auf Frauen in der Energiewirtschaft und Frauen in Führung.

Frage: Inwiefern ist EWE ein „guter Gastgeber“ hinsichtlich Frauen in Energiefirmen?

Rövekamp: EWE befindet sich in einem kulturellen Wandel. Wir haben uns vor einiger Zeit auf den Weg gemacht, mehr Vielfalt ins Unternehmen und mehr Frauen in Führung zu bringen. Insbesondere im Holding-Bereich haben wir mit über 45 Prozent auch bereits einen recht hohen Frauenanteil vorzuweisen. Allerdings liegt der Anteil von Frauen in Führungspositionen auch dort nur bei etwas über 17 Prozent. In Vorstand und Aufsichtsrat sind wir schon auf einem guten Weg. Zwei Führungspositionen in der Top-Ebene der Holding konnten wir kürzlich mit Frauen besetzen – eine davon sogar intern. Ich denke, dass wir grundsätzlich bereits eine „gute Adresse“ für das Thema sind. Vielleicht nicht zuletzt, weil wir uns bewusst sind, dass wir Nachholbedarf haben.