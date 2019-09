Frage: Der frühere Basketball-Superstar Michael Jordan hat einmal gesagt: Talent gewinnt Spiele, aber Teamwork und Intelligenz gewinnen Meisterschaften. Würden Sie diesen Satz unterschreiben?

Bode: Ja, da ist schon etwas Wahres dran. Ich glaube aber auch, dass es mehrere Faktoren sind, die eine Rolle dabei spielen, ob man Erfolg hat oder nicht. Ohne Talent geht es nicht. Aber der Teamsport ist schon auch etwas komplexer. Da braucht es auch einen guten Teamgeist, eine gewisse Organisation, vielleicht auch eine gewisse Hierarchie.

Frage: Um Teamgeist soll es auch am 26. September gehen, wenn Sie auf der Veranstaltung „Return on character“ in Oldenburg einen Vortrag halten zum Thema, was Unternehmen aus dem Teamsport lernen können. Was wäre das aus Ihrer Sicht?

Bode: So ist in der Tat der Titel. Wobei ich die Idee passender finde, dass Fußball und Unternehmen voneinander lernen können. Denn ich glaube, es gibt auch Lernprozesse in die andere Richtung. Aber um zu Ihrer Frage zu kommen: Wenn man sich fragt, was macht Teams erfolgreich, dann kommt man auf eine Reihe von Faktoren, die sowohl im Teamsport als auch in Unternehmen eine Bedeutung haben. Man definiert Ziele, man hat eine gewisse Beharrlichkeit darin, Erfolg zu suchen, man beschäftigt sich mit dem Team, man versucht Kreativität oder Spielfreude zu erzeugen. Man redet viel darüber, wie man Einzelne oder das Team als Ganzes motivieren kann. Es gibt also eine ganze Reihe von Analogien. Und über diese Analogien möchte ich in meiner Keynote sprechen. Da wird es auch um meine persönlichen Erfahrungen gehen in meiner Karriere, aber auch um die Zeit, die ich als Aufsichtsratsvorsitzender bei Werder verbracht habe und die Erfahrungen, die ich inzwischen in Unternehmen gesammelt habe.

Frage: Sie kennen ja inzwischen beide Seiten. Wie kann ein Unternehmen konkret Teamgeist fördern?

Bode: Da spielt das Thema Werte, das ja auch im Mittelpunkt der Veranstaltung in Oldenburg stehen soll, eine ganz wichtige Rolle. Wenn Teams erfolgreich sein wollen, egal ob es sich um ein Sportteam, ein Orchester oder ein Unternehmen handelt, dann ist es immer hilfreich, wenn man sich zu Beginn fragt: Warum sind wir eigentlich gemeinsam unterwegs? Welche Ziele haben wir? Aber auch, welche gemeinsamen Werte sind uns wichtig? Und das ist eine tiefe Überzeugung, dass ich glaube: Wenn man sich auf diese Dinge verständigt, dann ist das eine gute Basis. Denn bei Problemen kann man sich immer wieder daran erinnern: Was treibt uns an, was sind unsere gemeinsamen Werte?

Frage: Und diese Werte sollten gemeinsam festgelegt werden oder sollten sie besser von oben vorgegeben werden und dann als Orientierungspunkt dienen?

Bode: Nein, die sollten definitiv gemeinsam besprochen und gefunden werden. Ich glaube, Werte kann man nur sehr schwer vorgeben oder vorschreiben. Da braucht es vielmehr Konsens, Überzeugung und Begeisterung.

Frage: Was kann denn umgekehrt der Mannschaftssport von Unternehmen lernen?

Bode: Wenn ich mir die Situation bei Werder Bremen anschaue, oder auch bei vielen anderen Sportvereinen, dann versuchen alle, den Grad der Professionalisierung zu erhöhen. Und da kann man viele Methoden übernehmen, die schon seit vielen Jahren bei Unternehmen eine Rolle spielen. Das fängt bei so etwas wie Kostenstellenrechnung an. Vielleicht ein bisschen langweilig, aber eben auch hilfreich, weil viele Fußballclubs doch früher etwas hemdsärmeliger geführt wurden. Genauso im Bereich Human Resources oder im Marketing. Etwa wie kommuniziert und führt man eine Marke? Das bedeutet nicht, dass es nicht weiterhin auch große Unterschiede zwischen Unternehmen und Clubs gibt. Mir ist es etwa sehr wichtig zu sagen, dass unsere Fans auch Fans bleiben. Ich will sie nicht als Kunden oder als Zielgruppen bezeichnen. Aber in der einen oder anderen Frage kann man eben auch von Unternehmen lernen, gerade wenn es um die kaufmännische, finanzielle oder strukturelle Seite geht.

Frage: Bei der Veranstaltung in Oldenburg gibt es auch einen Arbeitskreis, der überschrieben ist mit der Frage: Sind Mannschaftssportler die besseren Führungskräfte? Wie würden Sie diese Frage beantworten?

Bode: Ich glaube, so platt würde ich das nicht sagen, dass Teamsportler immer bessere Führungskräfte sind. Aber ich glaube schon, dass erfolgreiche Sportler viel mitbringen, was auch notwendig ist, um eine gute Führungskraft zu sein. Es ist schon so, dass man als Sportler so eine intrinsische Motivation hat, dass man Beharrlichkeit und auch Leidensfähigkeit mitbringt, dass man mit Niederlagen umgehen kann, dass man nicht so schnell aufgibt. All das sind Fähigkeiten, die man im Sport vielfach schon als Kind gelernt hat und die definitiv auch in Unternehmen hilfreich sind.

Frage: Abschließend noch eine Frage an den Werder-Aufsichtsratschef Marco Bode: Auf welchen Tabellenrang wird der Teamgeist den SV Werder in dieser Saison führen?

Bode: Das kann ich natürlich nicht wissen. Aber ich habe es vor kurzem in einer Kolumne im „Kicker“-Sportmagazin so formuliert, dass für die nächsten Jahre auf jeden Fall unsere Ambition der Weg zurück nach Europa ist. Wir träumen schon davon, wieder internationale Partien unter Flutlicht im Weserstadion zu spielen. Und das ist im Grunde ein starkes Bild, das uns auch antreibt. Wir hoffen, dass uns das im nächsten Jahr gelingt. Aber wir werden das auf jeden Fall immer wieder versuchen. Trotzdem sagen wir auch realistisch, um dieses Ziel zu erreichen, müssen zum einen wir eine Menge richtig machen. Aber es muss zum anderen auch der Fall eintreten, dass einige Konkurrenten, die wirtschaftlich besser aufgestellt sind, eben vielleicht das eine oder andere auch falsch machen. Es hängt also nicht nur an uns. Garantieren kann man nichts. Im Sport ist Erfolg noch weniger planbar und kalkulierbar als in Unternehmen.