Frage: Die deutsche Wirtschaft stagnierte nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes im vierten Quartal des vergangenen Jahres. Ist das der Vorbote von Schlimmerem, womöglich einer Rezession?

Wollmershäuser: Die Stimmungsindikatoren, die wir aus der deutschen Wirtschaft seit Ende letzten Jahres erhalten, deuten auf keine weitere Verschlechterung der konjunkturellen Lage hin. Vor allem die Industrie, deren rückläufige Produktion ja maßgeblich zur gesamtwirtschaftlichen Stagnation beigetragen hat, schaut mittlerweile etwas weniger pessimistisch in die Zukunft.

Frage: Das Coronavirus bestimmt momentan die Schlagzeilen. Ist in der aktuellen Konjunkturentwicklung, in der Stimmung in den deutschen Unternehmen, davon schon etwas zu spüren?

Wollmershäuser: Bislang zeigen sich die Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie noch nicht in den Stimmungsindikatoren, die für den Januar vorliegen. Ich gehe allerdings davon aus, dass sich das im Februar und im März ändern wird, und uns erste deutsche Unternehmen von Engpässen bei den Zulieferungen aus China berichten werden. Immerhin kommen etwa zehn Prozent der importierten Vorleistungen aus China.

Frage: Das Coronavirus legt gerade Teile der chinesischen Wirtschaft lahm, der zweitgrößten in der Welt. Wie wird sich das für China und als Folge die gesamte Weltwirtschaft auswirken?

Wollmershäuser: China wird sicherlich einen konjunkturellen Einbruch erleben. Die großräumige Quarantäne und die allgemeine Verunsicherung werden wohl vor allem den Konsum belasten, auch weil der Tourismus stark zurückgehen könnte. Für die Weltwirtschaft von Bedeutung dürften vorrangig die Produktionsstillstände in China sein, die sich derzeit immer deutlicher abzeichnen. Ausbleibende Lieferungen aus China führen dann zu Beeinträchtigungen in den Produktionsabläufen weltweit.

Frage: Die deutsche Politik ist seit geraumer Zeit durch Instabilitäten gekennzeichnet, aktuell durch die Wirren um Thüringen in der CDU. Was bedeutet das für die Wirtschaft? Droht dadurch ein Ausbleiben notwendiger Reformentscheidungen?

Wollmershäuser: Die im Rahmen des Koalitionsvertrages vereinbarten Maßnahmen sehe ich derzeit nicht in Gefahr. Aber natürlich dürften darüber hinausgehende Entscheidungen, wie etwa eine dringend notwendige Unternehmensteuerreform, eher auf die lange Bank geschoben werden.