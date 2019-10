Bremen Frage: Wie gefährlich ist die Belastung der Milch mit dem Bakterium Aeromonas hydrophila/caviae für den Menschen? Wie gefährlich ist die Belastung der Milch mit dem Bakterium Aeromonas hydrophila/caviae für den Menschen?

Pannenbecker (36): Die Belastung der Milch mit dem Bakterium Aeromonas hydrophila/caviae kann beim Menschen Durchfall oder der Magen-Darm-Grippe ähnliche Symptome auslösen. Der Keim bildet ein Toxin, Aerolysin, welches die Zellen in der Darmschleimhaut angreift. Dadurch leiden die Betroffenen an mitunter schwerer Diarrhoe (Durchfall). Gelangt das Toxin beziehungsweise der Keim Aeromonas hydrophila in offene Wunden, kann es auch zu schweren Wundinfektionen und Blutvergiftungen beim Menschen kommen.

Frage: Sind bestimmte Personen- bzw. Altersgruppen besonders gefährdet?

Pannenbecker: Ein besonderes Gesundheitsrisiko besteht für Personen mit geschwächtem Immunsystem. Dazu zählen ältere Menschen, Kinder und Menschen mit Vorerkrankungen.

Frage: Wie häufig sind solche Fälle bzw. Rückrufaktionen?

Pannenbecker: Ein solch umfänglicher Rückruf ist relativ selten. Häufig hat es nicht eine solche mediale Aufmerksamkeit, was in diesem Fall mit der zeitlichen Nähe zum Wurstskandal zu erklären ist. Sobald Behörden einen Rückruf kommunizieren, finden Verbraucherinnen und Verbraucher die Informationen auf der Internetseite lebensmittelwarnung.de.

Frage: Was raten Sie Verbrauchern, die die möglicherweise verunreinigte Milch gekauft haben?

Pannenbecker: Wer die Milch gekauft hat, sollte sie nicht verzehren. Verbraucher können auch ohne Vorlage des Kassenbons die Milch im Einzelhandel abgeben und erhalten ihr Geld zurück. Bei der Lebensmittelzubereitung im Haushalt sollten Verbraucherinnen und Verbraucher grundsätzlich und unabhängig von dem Milchrückruf auf die Einhaltung der Küchenhygiene achten. Dazu gehört, saubere Schneidbretter sowie Küchenutensilien zu verwenden. Auch der Kühlschrank und Arbeitsflächen sollten regelmäßig gereinigt werden.

Frage: Was können Verbraucher tun, die die betroffene Milch zu sich genommen haben und entsprechende Symptome verspüren?

Pannenbecker: Personen, die nach dem Verzehr entsprechende Symptome verspüren, sollten einen Arzt aufsuchen, damit gesundheitliche Probleme entsprechend behandelt werden können. Außerdem ist bei einer Durchfallerkrankung immer darauf zu achten, ausreichend zu trinken, um die entstehenden Flüssigkeitsverluste auszugleichen.

Diese Milchprodukte werden zurückgezogen

Der Rückruf betrifft „Frische Fettarme Milch 1,5 % Fett“ im Ein-Liter-Pack. Es geht um folgende Marken mit dem Genusstauglichkeitskennzeichen DE NW 508 EG sowie den jeweils angegebenen Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD):

• Milsani Frische Milch 1,5 % Fett (Aldi Nord) mit den MHD 15.10.2019/ 18.10.2019/20.10.2019

• Milfina Frische Milch

1,5 % Fett (Aldi Süd) mit den MHD 10.10.2019/ 14.10.2019

• Milbona Frische Milch 1,5 % Fett (Lidl) mit den MHD 13.10.2019/ 14.10.2019/16.10.2019/ 18.10.2019

• Ja! Frische Milch 1,5 % Fett (Rewe) mit den MHD 14.10.2019/15.10.2019/ 18.10.2019/20.10.2019

• Gut&Günstig Frische Fettarme Milch ESL 1,5 % Fett (Edeka) mit den MHD 14.10.2019/16.10.2019/ 18.10.2019/20.10.2019

• K-Classic Frische Milch 1,5 % Fett (Kaufland) mit den MHD 14.10.2019/ 15.10.2019/18.10.2019

• Tip Frische Milch 1,5 % Fett (Bartels-Langness) mit den MHD 14.10.2019/ 15.10.2019/18.10.2019

• Hofgut Frische Milch 1,5 % Fett (Bartels-Langness) mit den MHD 18.10.2019

• Gutes Land Frische Fettarme Milch länger haltbar 1,5 % Fett (Netto) mit den MHD 14.10.2019/ 15.10.2019/16.10.2019/ 18.10.2019/20.10.2019

• Aro Frische Milch 1,5 % Fett (Metro) mit den MHD 15.10.2019/18.10.2019

• Tip Frische Milch 1,5 % Fett (Real) mit den MHD 14.10.2019/15.10.2019/ 18.10.2019