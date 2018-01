Taschenhersteller: Bree verlässt Bree

Isernhagen Beim Taschenhersteller Bree steigt das letzte Mitglied der Eigentümerfamilie aus dem Unternehmen aus: Nach seinem Bruder Philipp hört auch Axel Bree (49) als Geschäftsführer auf, teilte die Firma aus Isernhagen bei Hannover mit. Axel Bree wolle seine Anteile an das Investorenkonsortium verkaufen, das seit einiger Zeit an der Firma beteiligt sei, berichtet die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ (Mittwoch). Um wen es sich bei den Investoren handelt, dazu will das Unternehmen nichts sagen.