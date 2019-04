Istanbul Noch vor Morgengrauen hat am Freitag in der türkischen Metropole Istanbul ein Umzug der Superlative begonnen: Nach mehrmaliger Verschiebung wechseln die Fluggesellschaften vom alten Atatürk-Flughafen an den neuen Mega-Flughafen im Norden der Stadt. Etwa 45 Stunden soll der Umzug, der den Spitznamen „Big Bang“ bekommen hat, dauern. Bis Sonntag soll er komplett abgeschlossen sein. Dann starten und landen alle Airlines am neuen „Flughafen Istanbul“ und Atatürk wird für den Passagierbetrieb geschlossen. Allein für die halbstaatliche Fluggesellschaft Turkish Airlines seien rund 700 Lastwagen im Einsatz, die fast 50 000 Tonnen Material bewegen, bestätigte ein Sprecher.

Der „Flughafen Istanbul“ ist ein Prestigeprojekt von Präsident Recep Tayyip Erdogan. Als globales Drehkreuz soll er vor allem Dubai Konkurrenz machen. Nach Angaben der Betreibergesellschaft IGA, die die Kosten des Baus bei der Eröffnung im Oktober auf 10,25 Milliarden Euro beziffert hatte, wird er zunächst rund 90 Millionen Reisende im Jahr abfertigen. Nach vollständiger Fertigstellung soll er eine Kapazität von 200 Millionen Passagieren pro Jahr erreichen, was ihn zum größten Flughafen der Welt macht.

Das Projekt ist umstritten: In Rekordzeit von viereinhalb Jahren ließ die Regierung den Flughafen aus dem Boden stampfen – und das Tempo hatte seinen Preis. Seit Baubeginn bis Mitte November gab es offiziellen Angaben zufolge 52 tödliche Arbeitsunfälle.