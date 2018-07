Türkische Lira stürzt ab nach Zinsentscheid

Istanbul Ein überraschender Verzicht auf eine Zinsanhebung in der Türkei hat am Dienstag zu heftigen Kursreaktionen an den Finanzmärkten des Landes geführt. Unmittelbar nachdem die Währungshüter den Leitzins unverändert bei 17,75 Prozent belassen hatten, brach der Kurs der türkischen Lira im Handel mit dem US-Dollar und dem Euro um je mehr als vier Prozent ein. Allerdings erreichte die Lira keine neuen Rekordtiefs zu den beiden Währungen.

Starke Ausschläge gab es auch bei türkischen Staatsanleihen, die in US-Dollar begeben wurden. Hier kam es nach der Zinsentscheidung zu einem deutlichen Kursrückgang.