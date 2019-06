Prokon schüttet Dividende aus

Itzehoe Die größte deutsche Energiegenossenschaft, die Prokon Regenerative Energien eG, schüttet zum ersten Mal seit ihrer Gründung 2015 eine Dividende an ihre rund 39 000 Mitglieder aus. Pro 50-Euro-Genossenschaftsanteil werden 2,30 Euro Dividende gezahlt, das sei im Marktvergleich „sehr gut“, sagte Vorstand Henning von Stechow am Freitag am Firmensitz Itzehoe. Für Schuldverschreibungen würden 3,5 Prozent gezahlt. Nachdem Prokon als Unternehmen 2014 Insolvenz anmelden musste, ist als Nachfolger die Genossenschaft entstanden.