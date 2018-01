Jahresendspurt im Maschinenbau

Deutschlands Maschinenbauer (im Bild die Endmontage eines Verdichters bei Siemens Turbomachinery in Leipzig) haben einen kräftigen Jahresendspurt hingelegt. Vor allem die gestiegene Nachfrage aus dem Inland kurbelte die Geschäfte im November an. Insgesamt kletterten die Bestellungen gegenüber dem Vorjahresmonat preisbereinigt (real) um 14 Prozent, teilte der Branchenverband VDMA am Mittwoch mit. Dabei legte das zuletzt immer wieder schwächelnde Inlandsgeschäft um 20 Prozent zu. Aus dem Ausland gingen zwölf Prozent mehr Aufträge ein.dpa-BILD: