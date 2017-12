Immobilien im Raum Jever gefragt

Jever Bei der Volksbank Jever spürte man 2017 Dynamik – so etwa im Immobiliensektor. Die Preise stiegen. Doch das niedrige Zinsniveau habe dies überkompensiert: „Das Baufinanzierungsgeschäft brummt“, berichtete Volksbank-Vorstandsvorsitzender Michael Engelbrecht am Donnerstag. Das Kreditgeschäft wuchs um gut 20 Millionen Euro auf 708 Millionen Euro. Der Vermietungsmarkt sei nach wie vor stabil, auch im hochpreisigen Bereich, berichtete Engelbrecht. Der Immobilienkauf in der Region bleibe auch für Kapitalanleger nach wie vor für attraktiv.

