Jever Der jeversche Stadtrat hat mit deutlicher Mehrheit von 16 zu zehn Stimmen die Planungen zur Ausweisung weiterer Sondergebiete für Windkraftanlagen eingestellt: Das Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans ist damit beendet, der Aufstellungsbeschluss aufgehoben.

Als das Ergebnis am Donnerstagabend feststand, brandete Jubel im Saal des Schützenhofs auf: Gut 100 Bürger, die Mehrheit Gegner der Windkraft-Planungen, hatten die Sitzung verfolgt. Gut zweieinhalb Jahre lang hatten sie in zwei Bürgerinitiativen immer wieder auf die Nachteile der neuen Windräder in nur 500 Metern Entfernung ihrer Häuser hingewiesen.

Den Ausschlag für das Nein zu weiteren Windrädern im Süden und Westen des jeverschen Stadtgebiets hat letztlich das Wirtschaftlichkeitsgutachten gegeben, das Bürgermeister Jan Edo Albers eingeholt hatte: Die laut Gutachten zu erwartenden Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer für neun 150 Meter hohe Windräder blieben deutlich hinter den ursprünglichen Prognosen zurück.

Wie sich die Ratsmitglieder von CDU und SPD tatsächlich entscheiden würden, war bis zur Sitzung offen – gerechnet worden war mit einem viel knapperen Ergebnis. Festgestanden hatte, dass die sechs Mitglieder der SWG- und die drei Mitglieder der FDP-Fraktion sowie der Bürgermeister für die Einstellung der Windkraft-Planungen stimmen würden, die drei Grünen-Mitglieder dagegen. Vier der acht SPD-Mitglieder stimmten ebenfalls für die Einstellung der Planungen, eins dagegen, drei enthielten sich. Bei der CDU gab es zwei Stimmen für die Einstellung des Verfahrens und sechs dagegen.