Schützenhof Jever nun mit 214 Betten

Jever Beim Schützenhof Jever setzt man auf Expansion: In den vergangenen Monaten ist in dem Hotel ein neuer Trakt mit 32 Zimmern auf drei Etagen entstanden. Rund 1,4 Millionen Euro sind in die Erweiterung geflossen, sagte jetzt Hotelier Stephan Eden. Das Hotel im Schützenhof verfügt damit nun über 214 Betten in 103 Zimmern. Mit dem Anbau peilt Hotelier Eden nach eigenen Angaben für kommendes Jahr 30 000 Übernachtungen an. Im vergangenen Jahr waren es 22 000. Den Löwenanteil machten dabei gewerbliche Übernachtungen aus.