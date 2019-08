Johannesburg Das tiefste Gold-Bergwerk der Welt steht zum Verkauf. Rund 4000 Meter tief, hat die Mponeng-Mine im Südwesten von Südafrikas Wirtschafts- und Finanzmetropole Johannesburg im Vorjahr gut 265 000 Unzen (je 31,1 Gramm) Gold produziert. Doch auch wenn der Anstieg des Goldpreises auf Rekordhöhen die Fantasie der Anleger beflügelt und Krügerrand-Münzen aus Südafrika beliebt sind: Die Betreiberfirma Ang­lo Gold Ashanti will sich von dem Bergwerk trennen.

Die Gründe sind vielschichtig und werfen ein Schlaglicht auf Südafrikas Branche, die ihre knapp hundertjährige globale Spitzenposition unter den Goldproduzenten stetig einbüßt.

Denn trotz eines hohen Goldpreises ist der Trend einer sinkenden Produktion in dem Kap-Staat in den vergangenen Jahren kaum gestoppt worden. Südafrika ist im Vorjahr mit einer Jahresproduktion von 132,2 Tonnen Gold weiter zurückgefallen und trägt laut nationaler Bergwerkskammer (Minerals Council) noch 4,2 Prozent zur weltweiten Goldproduktion bei. Mit gut 100 000 Beschäftigten ist der Goldbergbau auch als Beschäftigungsmotor arg ins Stottern gekommen.

Mittlerweile ist Südafrika in der Rangliste der größten Förderländer des Edelmetalls weltweit auf Rang neun zurückgefallen. Die aktuelle Nummer eins ist China – laut dem Branchenverband World Gold Council betrug seine Produktion im vergangenen Jahr rund 404,1 Tonnen.

Nach Jahren des Niedergangs liegt in den Minen des ehemaligen Spitzenreiters Südafrika die Produktion etwa auf dem Niveau von Ghana. Trotz weiterhin reichhaltiger Vorkommen rund um die durch Goldfunde überhaupt erst entstandene Stadt Johannesburg kämpft die Branche in dem Kap-Staat vor allem mit einem Problem: steigenden Kosten. Weil die Vorkommen an der Oberfläche nun erschöpft sind, müssen sich die Unternehmen immer tiefer in die Erde vorarbeiten.

Mittlerweile sind sie so ex­trem tief, dass das Edelmetall nur noch mithilfe raffinierter mechanischer Infrastruktur wie Kühlsystemen oder Hochgeschwindigkeitsliften gefördert werden kann. Da konnte selbst der rasante Höhenflug des Goldpreises den Trend einer sinkenden Produktion in Südafrika nicht stoppen. Hinzu kommen Probleme durch extrem hohe Stromkosten, neue steuerliche Belastungen sowie stark steigende Lohnkosten nach harten, erbitterten Streiks der Kumpel, die Untertage oft unter riskanten Bedingungen arbeiten. Selbst als der Goldpreis 2011 bei 1921 US-Dollar je Feinunze sein bisheriges Rekordhoch erreicht hatte, war die Produktion der südafrikanischen Goldminen im Jahresvergleich rückläufig gewesen.

Bis 2030 könnte sich Südafrikas Goldproduktion fast halbieren und gerade noch 67 Tonnen erreichen. Die Autoren bescheinigen Südafrika die höchsten Lohnkosten pro geförderter Unze Gold unter den zehn weltgrößten Förderländern.