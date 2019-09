Kampe Die Tierkörperbeseitigungsanlagen in Schirum (bei Aurich) und in Oldenburgs Stadtnähe mussten vor 50 Jahren ersetzt werden. Die Oldenburgische Fleischmehlfabrik (OFK) gibt es nun seit 1969 in Kampe (Friesoythe).

Am Freitag wurde gefeiert – mit durchweg besten Noten für den Beitrag zur Wertschöpfung, aber der übereinstimmenden Forderung, das infolge der BSE-Krise erfolgte Verfütterungsverbot für Tiermehl wieder aufzuheben. Es werde der Verwertung „beraubt“, Wertschöpfung solle nachhaltig sein, meinten Dr. Martin Alm, seit Kurzem Weltpräsident der Verwerter der Nebenprodukte, und Dr. Josef Kamphues vom Institut für Tierernährung in Hannover.

Dr. Ursula Gerdes, Geschäftsführerin der Tierseuchenkasse, und Paul Brand, Ex-Vorsitzender des Verbandes der Fleischwirtschaft, forderten die Bundesregierung auf, endlich die Nebenprodukte als „sicher“ zu erklären, damit Kapazitätsprobleme im Falle der Afrikanischen Schweinepest (ASP) nicht auftreten. „Seit sechs Monaten warten wir auf eine Antwort“, meinte Dr. Alm.