Steinhoff: Zoff unter Ex-Managern

Kapstadt /Westerstede In der Bilanzaffäre beim südafrikanisch-deutschen Möbelriesen Steinhoff verschärft sich der Ton. Ex-Aufsichtsratschef Christo Wiese hat dem vormaligen Vorstandschef Markus Jooste indirekt Betrug vorgeworfen. „Wenn dein Management, erst recht auf hoher Ebene, einen Betrug begeht, den die Wirtschaftsprüfer nicht entdecken“, dann sei ein Unternehmen „vollkommen verwundbar“, sagte Wiese jetzt dem Magazin „Capital“ in Kapstadt.

Wiese, bis vor Kurzem größter Aktionär des Konzerns, sieht sich auch selbst als Geschädigten. „Ich habe 30 Jahre meiner Arbeit verloren“, sagte er weiter. Er schloss nicht aus, Jooste auf Schadenersatz zu verklagen.

Derweil geht die Talfahrt an der Börse weiter. Am Mittwoch stürzte die Steinhoff-Aktie zeitweise auf ein Allzeittief von 22 Cent. Seitdem Steinhoff am 5. Dezember 2017 Bilanz-Unregelmäßigkeiten einräumen musste, fiel der Kurs um über 90 Prozent. Steinhoff hat seine Wurzeln in Westerstede, wird aber seit Jahren aus Südafrika gemanagt.