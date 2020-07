Bgh-Urteil: Quadratisch, praktisch, geschützt

Karlsruhe Die Revolution in der Süßwarenabteilung ist abgewendet: Ritter Sport verteidigt seinen Markenschutz gegen Milka und bleibt die einzige allseits bekannte quadratische Schokolade in deutschen Supermarktregalen. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe wies am Donnerstag in letzter Instanz zwei Rechtsbeschwerden des Konkurrenten zurück. Damit ist der „Schokoladen-Krieg“ nach zehn Jahren beendet. Die Marken bleiben eingetragen (Az. I ZB 42/19 u.a.).

Die Alfred Ritter GmbH & Co. KG im schwäbischen Waldenbuch hatte sich die charakteristische Verpackung in den 1990er Jahren als Marke schützen lassen. Registriert ist eine Art Blanko-Verpackung: neu-tral ohne Aufdruck, aber mit den typischen Seitenlaschen und der Längsnaht zum Knicken auf der Rückseite.

Experten sprechen von einer Formmarke. Beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) in München sind gut 4900 solcher Marken registriert. Die Voraussetzungen für die Eintragung sind laut DPMA hoch, um Monopolisierungen zu vermeiden.

2010 meldet der Hauptkonkurrent von Ritter Sport Zweifel an: Der Milka-Konzern Kraft Foods (heute Mondelez) beantragt beim DPMA, die Marke zu löschen. Der Streit geht vor Gericht – zunächst vor das Bundespatentgericht, später vor den BGH.

Am Ende hängt alles an der Frage, ob das Schokoquadrat ausschließlich aus einer Form besteht, „die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht“. Immerhin wirbt Ritter Sport mit dem Slogan „Quadratisch. Praktisch. Gut.“. Dass das die Verbraucher beeinflusst, glauben auch die BGH-Richter.

„Darauf kommt es aber nicht an“, so der Senatsvorsitzende Thomas Koch. Anders als etwa besondere Schokoverpackungen in der Weihnachtszeit habe das Quadrat keinen künstlerischen Wert. Es führe auch nicht zu Preisunterschieden. „Das bedeutet im Ergebnis, dass die quadratische Verpackung von Ritter Sport als Marke geschützt bleibt.“