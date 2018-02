EnBW investiert in Taiwan

Karlsruhe Der Karlsruher Energiekonzern EnBW möchte sein Geschäft mit Erneuerbaren Energien auf Asien ausweiten. Das Unternehmen steige mit 37,5 Prozent in Entwicklungsgesellschaften für drei Offshore-Windparks in Taiwan ein, teilte EnBW am Montag mit. Es gehe um eine Summe bis Baureife im unteren dreistelligen Millionenbereich. EnBW, über Jahre strategischer Partner der EWE, übernehme Teile der technischen Projektentwicklung für die Windparks auf See. Es gehe um bis zu 2000 MW installierte Leistung.