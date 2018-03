Karlsruhe „Kunde“, „Kontoinhaber“, „Sparer“ – wenn’s ums Geld geht, bleibt die Formularwelt männlich. Einen Anspruch auf weibliche Formen gibt es nicht, stellte der Bundesgerichtshof (BGH) am Dienstag in Karlsruhe klar. Sparkassen-Kundin Marlies Krämer aus dem saarländischen Sulzbach, ist damit vor dem höchsten deutschen Zivilgericht unterlegen. Doch aufgeben will die 80-Jährige nicht. „Ich ziehe auf jeden Fall vor das Bundesverfassungsgericht“, kündigte sie nach dem Urteil an. Schließlich hat die „bekennende Feministin“ schon andere Schlachten für sich entschieden. So verzichtete sie so lange auf einen Pass, bis sie als „Inhaberin“ unterschreiben konnte. Später sammelte sie Unterschriften für weibliche Wetter-Hochs – davor wurden Frauennamen nur für Tiefs verwendet. Seit fünf Jahren bläst sie zum vorerst letzten Gefecht: Weil ihre Sparkasse die Forderung ignorierte, sie in Formularen als Frau anzureden, zog sie vor Gericht.

Das Amtsgericht und später das Landgericht Saarbrücken sahen das nicht so. Die Revision gegen diese Urteile hat der BGH nun zurückgewiesen (VI ZR 143/17). Die männliche Formularsprache verstoße nicht gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz und nicht gegen Artikel 3 des Grundgesetzes, nach dem Mann und Frau gleichberechtigt sind. Die männliche Form könne „geschlechtsblind“ verwendet werden; eine Geringschätzung des anderen Geschlechts komme nicht zum Ausdruck. Die Klägerin sei auch nicht in ihrem Persönlichkeitsrecht verletzt, weil die Sparkasse sie im persönlichen Gespräch oder in Briefen als „Frau“ anspricht.