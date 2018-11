Karlsruhe Der trockene Sommer und wenig Wind machen dem Karlsruher Energiekonzern EnBW Probleme. Wegen des für die Ökostrom-Erzeugung ungünstigen Wetters der vergangenen Monate korrigierte der Versorger am Montag seine Ergebnisprognose in der Sparte Erneuerbare Energien. Statt mit einem Plus zwischen 10 und 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr werde für das Gesamtjahr nur noch mit einem Ergebnis zwischen minus 10 und plus 5 Prozent gerechnet.