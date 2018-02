Karlsruhe /Oldenburg Die EWE hat am Mittwoch in einem Rechtsstreit um eine hohe Energierechnung eine Schlappe vor dem Bundesgerichtshof (BGH) hinnehmen müssen. Der Oldenburger Energiekonzern hatte einem älteren Ehepaar für den Stromverbrauch eines Jahres 9073 Euro in Rechnung gestellt, das Zehnfache der Vorjahreswerte. Die Kunden behaupteten, sie hätten nicht so viel verbraucht und die 31 814 Kilowattstunden auch gar nicht verbrauchen können. EWE hielt dagegen, der Zähler sei von einem Gutachter überprüft worden. Das OLG Oldenburg hatte den Kunden recht gegeben.

Der BGH bestätigte die OLG-Entscheidung (VIII ZR 148/17). Dem BGH-Urteil zufolge besteht „die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers“, der nach der Stromgrundversorgungsverordnung zur Zahlungsverweigerung berechtige. EWE müsse den tatsächlichen Bezug der in Rechnung gestellten Menge beweisen. Im Verfahren seien aber keine Beweisanträge gestellt worden.