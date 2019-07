Karlsruhe Kunden können eine übers Internet bestellte Matratze auch dann noch an den Händler zurückschicken, wenn sie die Schutzfolie schon entfernt haben. Sie verlieren deswegen nicht ihr Widerrufsrecht und müssen ihr Geld ohne Abstriche zurückbekommen. Das haben die obersten Zivilrichter des Bundesgerichtshofs (BGH) am Mittwoch in Karlsruhe entschieden. (Az. VIII ZR 194/16)

Demnach gilt für Matratzen nichts anderes als für Kleidungsstücke: Sie können zwar beim Ausprobieren mit dem Körper in Kontakt kommen. Dem Händler sei es aber möglich, die Ware anschließend so zu reinigen oder zu desinfizieren, dass sie weiterverkauft werden kann, sagte die Vorsitzende Richterin Karin Milger bei der Verkündung.

Damit bekommt ein Mann, der 2014 eine Matratze bestellt und retourniert hatte, nach langem Rechtsstreit den Preis von mehr als 1000 Euro und die Speditionskosten zurück. Der Fall, der beim Amtsgericht Mainz seinen Ausgang nahm, hatte zwischenzeitlich sogar den Europäischen Gerichtshof beschäftigt. Dessen Entscheidung wurde nun für die Rechtslage umgesetzt.

Der Käufer hatte dem Händler nach einigen Tagen eine E-Mail geschrieben und ihn gebeten, die Matratze abholen zu lassen. Als nichts passierte, beauftragte er selbst eine Spedition.

Grundsätzlich können Online-Kunden das Bestellte binnen 14 Tagen zurückschicken. Je nach Händler können aber Versandkosten entstehen. Eine Begründung braucht es nicht. Das Widerrufsrecht soll den Nachteil ausgleichen, der dadurch entsteht, dass man das Produkt nur am Bildschirm gesehen hat. Zu Hause darf die Ware so geprüft und getestet werden, wie man das im Geschäft tun könnte.

Vom Widerrufsrecht gibt es Ausnahmen. Nicht retournieren können Kunden laut Gesetz versiegelte Waren, „die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde“ – wie Zahnbürsten oder Lippenstifte.

Der BGH entschied nun: Die Ausnahmeregelung ist für den Fall gedacht, dass Ware „endgültig nicht mehr verkehrsfähig ist“ oder es dem Händler „unverhältnismäßige Schwierigkeiten“ bereiten würde, sie verkehrsfähig zu machen. Das treffe auf eine Matratze ohne Folie nicht zu.

Die Verbraucherzentrale Brandenburg begrüßte das Urteil. „Allerdings warnen wir vor weiteren Tricks der Branche, das Widerrufsrecht auszuhebeln“, sagte Chefjuristin Katarzyna Trietz. Es seien Fälle bekannt, in denen Händler die Rückgabe verweigerten, weil die Matratze angeblich eine Maßanfertigung gewesen sei. Betroffene Kunden müssten das Gegenteil beweisen.