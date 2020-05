Prozess: Streit um Architekten-Honorare offen

Karlsruhe Im Rechtsstreit um Honorare für Planungen von Architekten und Ingenieuren hat der Bundesgerichtshof (BGH) den Europäischen Gerichtshof um Klärung gebeten. Fraglich sei, ob die maßgebliche EU-Richtlinie unmittelbar für den einzelnen Bürger gelte und deshalb die deutsche Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) nicht mehr anwendbar sei.

In seiner Entscheidung vom Donnerstag in Karlsruhe ließ der BGH seine Auffassung durchblicken: Die höchsten deutschen Zivilrichter tendieren dazu, dass die Verordnung so lange gilt, bis der Gesetzgeber eine EU-konforme Regelung geschaffen hat.

Bauherren, Architekten und Ingenieure müssen damit bis auf Weiteres mit Rechtsunsicherheit leben. Die Bundesarchitektenkammer empfiehlt allen Seiten, möglichst klare Honorarvereinbarungen abzuschließen. Für Häuslebauer ist das Thema deshalb interessant, weil es am Ende für sie darum geht, ob sie deutlich mehr oder weniger zahlen müssen.

Die HOAI regelt seit Jahrzehnten, was Architekten- und Ingenieursplanung kosten darf. Doch nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom Juli vergangenen Jahres ist die deutsche Verordnung mit ihren verbindlichen Mindest- und Höchstsätzen europarechtswidrig. Zwischen deutschen Gerichten ist nun ein Streit darüber entbrannt, ob die HOAI so noch gilt.

Der BGH prüfte anhand von zwei Verfahren, welche Auswirkungen das EuGH-Urteil auf bestehende Planungsverträge hat, in denen ein Honorar unterhalb des Mindestsatzes vereinbart wurde – und der Planer nachträglich dann den höheren HOAI-Mindestsatz verlangt. Im Fall Hamm (Nordrhein-Westfalen) hatte ein Ingenieur bei einem Bauvorhaben ein Pauschalhonorar von rund 55 000 Euro vereinbart.

Auf Grundlage der HOAI-Mindestsätze machte er in der Schlussrechnung dann einen noch offenen Betrag von über 100 000 Euro geltend. Dieses Verfahren setzte der BGH aus und legte es dem EuGH vor. Aus Sicht des OLG Hamm sind die maßgeblichen Bestimmungen der HOAI bis zu einer neuen deutschen Verordnung weiter anzuwenden (VII ZR 174/19).

Die Revision gegen ein Urteil des OLG Celle, bei dem die Honorarordnung aus Sicht des BGH nicht entscheidungserheblich war, wurde zurückgewiesen (VII ZR 205/19). Im Fall Celle (Niedersachsen) hatte ein gemeinnütziges Unternehmen für Konzeption und Errichtung einer Biogasanlage zunächst etwas mehr als 89 000 Euro brutto verlangt. Am Ende pochte es auf eine noch offene Honorarforderung von rund 440 000 Euro. Begründung: Die ursprüngliche Rechnung habe unzulässig die Mindestsätze der HOAI unterschritten.

Der EuGH hatte in einem Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland entschieden, die deutsche Honorarverordnung verstoße gegen EU-Recht (Rechtssache C-377/17). Die EU-Kommission hatte in der Regelung ein Hindernis für Anbieter aus anderen EU-Staaten gesehen, sich in Deutschland niederzulassen, da sie nicht über den Preis konkurrieren könnten. Die Bundesregierung wurde aufgefordert, das EuGH-Urteil innerhalb eines Jahres umzusetzen.