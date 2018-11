Raubkopierer: Muss Youtube Adressen herausgeben?

Karlsruhe Wer raubkopierte Filme auf Youtube einstellt, riskiert Schadenersatz-Forderungen – sofern die geschädigte Firma herausfinden kann, wer dahintersteckt. Der Bundesgerichtshof (BGH) klärt seit Donnerstag, welche Auskünfte Inhaber von Urheberrechten dabei von der Internet-Plattform erwarten dürfen. Ihre Entscheidung wollen die Karlsruher Richter an einem separaten Verkündungstermin bekanntgeben, der zunächst nicht feststand (Az. I ZR 153/17).

Das Urheberrechtsgesetz verpflichtet Youtube zur Herausgabe von „Namen und Anschrift“ der verantwortlichen Nutzer, diese liegen dort nach eigener Auskunft aber gar nicht vor. Der klagende Filmverleiher Constantin will deshalb die E-Mail-Adressen und Telefonnummern sowie die verwendeten IP-Adressen wissen. Umstritten ist, ob das durch die Formulierung im Gesetz gedeckt ist. In der Verhandlung deuteten die Richter an, dass mit einer Anschrift heutzutage wohl auch die E-Mail-Adresse gemeint sein dürfte. Die Herausgabe von Telefonnummern und IP-Adressen scheinen sie eher nicht erlauben zu wollen.