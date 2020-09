Bauarbeiter erhalten Wege-Zuschlag

Kassel Die 850 000 Bauarbeiter in Deutschland bekommen vom nächsten Monat an eine Entschädigung für ihre oft langen Wege zu den Baustellen. Das sieht ein Schlichterspruch vor, der in dem Tarifkonflikt in der Nacht zu Donnerstag fiel. Der pauschale Wegezeit-Zuschlag beträgt ein halbes Prozent des Tariflohns. Außerdem steigen die Entgelte im Januar im Westen um 2,1 Prozent, im Osten um 2,2 Prozent.

Hinzu kommt in diesem Jahr eine „Corona-Prämie“ von 500 Euro als Einmalzahlung. Auch Azubis bekommen eine Erhöhung ihrer Vergütung und eine „Corona-Prämie“ von 250 Euro. Beide Seiten begrüßten den Durchbruch und dankten dem Schlichter, dem Präsidenten des Bundessozialgerichts, Rainer Schlegel, für sein Engagement.