Thailands Kautschukindus­trie steckt in der Krise. Die Preise sind in den vergangenen fünf Jahren massiv gesunken. Zu besten Zeiten – 2011 – bekam ein Bauer fürs Kilogramm 180 Baht (4,66 Euro). Heute sind es noch 46 Baht. In Thailands Süden, wo die klimatischen Bedingungen für Kautschukbäume am besten sind, hängen 1,8 Millionen Arbeitsplätze daran. Der größte Teil des Kautschuks wird zu Autoreifen verarbeitet.