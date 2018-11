Keksproduzent de Beukelaer verlässt Kempen

Kempen Der Keksproduzent Griesson – de Beukelaer („Prinzenrolle“) verlässt nach mehr als 60 Jahren das nordrhein-westfälische Kempen und verlagert seine Produktion komplett nach Thüringen. Betroffen seien rund 270 Mitarbeiter, denen unter anderem eine Weiterbeschäftigung in dem gut 450 Kilometer entfernten Standort Kahla angeboten werden solle, teilte das Familienunternehmen am Freitag mit. Gleichzeitig arbeite das Unternehmen an einem Sozialplan.

Hintergrund der bis 2020 geplanten Verlagerung seien fehlende Expansionsmöglichkeiten am Kempener Standort. An dem bislang größten Produktionsstandort in Kahla sollen nun nach Angaben eines Unternehmenssprechers rund 100 Millionen Euro investiert werden.