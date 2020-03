Thyssen: Korvetten für Brasilien

Kiel /Emden /Bremen Thyssen-Krupp hat mit brasilianischen Partnern einen Großauftrag der Marine des südamerikanischen Landes erhalten. Das Konsortium, bei dem Thyssen-Krupp Marine Systems (TKMS) die Federführung hat, soll vier Korvetten liefern. Die Schiffe auf Basis der Meko-Klasse von Thyssen-Krupp sollen komplett in Brasilien gebaut werden. Ihre Auslieferung sei zwischen 2025 und 2028 geplant, teilte das Unternehmen mit.

Angaben zum Auftragswert machte Thyssen-Krupp nicht. Brasilianischen Medienberichten zufolge beträgt er umgerechnet rund 1,75 Milliarden Euro. Davon dürfte ein großer Teil bei Thyssen-Krupp landen, denn laut Mitteilung soll der lokale Anteil an dem Projekt bei 30 bis 40 Prozent liegen. Thyssen-Krupp bringt in die mit dem brasilianischen Embraer-Konzern für das Projekt gegründete Firma die Technologie seiner Schiffe ein. Die Thyssen-Krupp-Tochter Atlas Elektronik (Bremen) stellt die Sonarsysteme für die Schiffe her. Inwieweit der Standort Emden von TKMS mit Unteraufträgen profitiert, blieb offen.

Zuletzt war die Sparte bei der Vergabe des 5,3-Milliarden-Euro-Auftrags für deutsche Mehrzweckkampfschiffe (MKS 180) leer ausgegangen.