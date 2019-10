Kiel Bereits in gut drei Jahren sollen die ersten Akku-Elektrozüge durch Schleswig-Holstein rollen. „Mich freut besonders, dass diese Lösung auch so wirtschaftlich ist“, sagte Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP). Am Montag wollte der Ressortchef gemeinsam mit dem Deutschland-Chef des Bahnherstellers Stadler aus der Schweiz, Jure Mikolčić, den Liefervertrag für 55 Züge unterzeichnen.

Nach Informationen der Agentur dpa belaufen sich die Kosten für die Fahrzeuge im Haushalt auf jährlich knapp 80 Millionen Euro. Das Geld soll aus den Regionalisierungsmitteln für den Bahnverkehr kommen.

Mit den Elektrozügen gelinge ein Stück der Elektrifizierung des Bahnverkehrs, ohne in teure Oberleitungen investieren zu müssen, sagte Buchholz. Sie seien emissionsfrei.

Die Elektrobahnen haben 124 Sitzplätze. Die Akkus sind auf dem Dach montiert. Sie werden an den Oberleitungen in bestimmten Bahnhöfen aufgeladen.