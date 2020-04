Kkw Unterweser: Atomlager-Rückbau geht voran

Oldenburg

Schule In Zeiten Der Pandemie Oldenburger Schüler denken auch an Abi-Boykott

In einem Brief an Kultusminister Grant Hendrik Tonne forderten die angehenden Abiturienten aus Oldenburg ein Durchschnittsabitur. Für Abschlussprüfungen sehen sie in der jetzigen Situation keine fairen Bedingungen.