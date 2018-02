Bahn AG klimaneutral unterwegs

Köln Die Deutsche Bahn hat in Köln ihr erstes CO2-neutrales Werk für die Wartung der ICE-Baureichen eröffnet. „Es ist das umweltfreundlichste Werk, was je gebaut worden ist“, sagte Berthold Huber, Vorstand Personenverkehr des Konzerns, am Freitag.

Der Strom auf dem 23 Hektar großen Gelände stammt nach Angaben der Bahn aus Sonnenenergie. Spitzen sollen durch zugekauften Ökostrom abgedeckt werden. Für die Klimatisierung werde Erdwärme genutzt. Im Sommer soll das 12,5 Grad Celsius warme Grundwasser den Bau kühlen – und im Winter mithilfe von Wärmepumpen heizen. Auf fossile Brennstoffe werde komplett verzichtet. Zudem sollen insgesamt 400 Arbeitsplätze entstehen.

Zugleich versprach die Bahn, dass mit dem neuen Werk die Verlässlichkeit der ICE-Züge steigen werde. Der Bau ist auch eine Konsequenz aus dem Winter 2009/2010, als der Konzern bei der Reparatur und Enteisung seiner Züge kaum hinterherkam.