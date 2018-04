Köln Der Lebensmittelhandel in Deutschland boomt – und einer der großen Gewinner ist der Kölner Handelsriese Rewe. Der Lebensmittelhändler steigerte im vergangenen Jahr die Umsätze in seinen deutschen Supermärkten um satte 15,4 Prozent auf mehr als 21 Milliarden Euro, wie er am Dienstag in Köln mitteilte. Auch die Rewe-Discounttochter Penny wuchs – allerdings deutlich schwächer.

Ein wichtiger Grund für den Umsatzsprung bei den Supermärkten war die Übernahme von 64 Kaiser’s Tengelmann-Filialen und 164 Sky-Supermärkten, die Rewe ein zusätzliches Umsatzvolumen von deutlich mehr als einer Milliarde Euro verschafften. Doch auch ohne die Zukäufe habe Rewe „das stärkste Umsatzwachstum der Supermarktbranche erwirtschaftet“, sagte Konzernchef Lionel Souque unter Berufung auf Zahlen des Marktforschungsunternehmens Nielsen Trade Dimensions. Bereinigt um die Neuerwerbungen lag das Plus bei 5,8 Prozent.

Den Umsatzsprung hat Rewe aber teuer bezahlt. Der Gewinn des Konzerns brach wegen der Kosten für die Filialübernahmen um 27 Prozent auf 338 Millionen Euro ein.