Eurowings pünktlicher geworden

Köln Die Fluggesellschaft Eurowings hat eine positive Bilanz für die Hauptreisezeit gezogen. In den vergangenen sechs Wochen seien 76 Prozent der Flüge pünktlich am Ziel angekommen, erklärte die Lufthansa-Tochter am Montag. Zum Vorjahr bedeute das eine Steigerung um 13 Prozentpunkte.

Im Sommer 2018 hatte es im europäischen Luftverkehr ein bis dahin beispielloses Flug-Chaos gegeben, das u.a. von einem Überangebot der Airlines und knappen Ressourcen bei der Flugsicherung verursacht worden war.

Nun wurden unter anderem mehr Crews und Flugzeuge in Reserve gehalten sowie am Boden mehr Personal eingesetzt. „Unsere Anstrengungen und intensiven Vorbereitungen der vergangenen Monate zahlen sich aus“, erklärte Organisationschef Michael Knitter.

Auf rund 9000 Flügen habe man mehr als eine Million Gäste ans Ziel gebracht, erklärte Eurowings für den Sommer 2019. Top-Ziel war Mallorca, das Eurowings von 21 Flughäfen anfliegt.