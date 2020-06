Eurowings will 2021 Gewinn

Köln Meldung - Die Lufthansa-Billigtochter Eurowings will trotz des Rückschlags in der Corona-Krise im kommenden Jahr aus der Verlustzone kommen. „Unsere Ambition bleibt, im nächsten Jahr den Break-even zu schaffen“, sagte Eurowings-Chef Jens Bischof der Branchenzeitschrift „fvw“. Eurowings will dafür ihre Unternehmensgröße schnell den neuen Marktgegebenheiten anpassen und die Verwaltung von rund 1000 um 300 Stellen verkleinern. Man plant auch „neue Beschäftigungsmodelle“.

